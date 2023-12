Erfundenen Mord gemeldet um Mitfahrgelegenheit zu bekommen

Ein Mann aus der Oberpfalz hat bei der Polizei einen erfundenen Mord gemeldet um an eine Mitfahrgelegenheit zu kommen.

Der Mann berichtete der Polizei in der Nacht auf Montag anonym von einer Leiche und dem dazugehörigen Mörder, so die Polizei. Angekommen am vermeintlichen Tatort verstrickte sich der 35-jährige Anrufer in Widersprüche. Es stellte sich heraus, dass der Mann durch die Polizei kostengünstig an eine Fahrt von Fuchsmühl (Landkreis Tirschenreuth) ins nahe gelegene Wiesau kommen wollte. Gegen den 35-Jährigen wird nun unter anderem wegen Vortäuschen einer Straftat ermittelt.

(dpa)