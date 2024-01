Oberpfalz

vor 34 Min.

Feuer bricht in Scheune mit Oldtimern aus: Millionenschaden

Schaden in Millionenhöhe: Eine Scheune mit sieben Oldtimern ist in der Oberpfalz in Brand geraten.

Das Feuer brach in dem Gebäude in Weiherhammer (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) in der Nacht auf Mittwoch aus und griff auf eine weitere Scheune über, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Schaden im niedrigen siebenstelligen Bereich. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt. (dpa)

