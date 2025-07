Frau rettet Dreijährigen aus Schwimmbecken

Ein drei Jahre alter Junge ist in einem Freibad in der Oberpfalz aus einem Schwimmbecken gerettet worden. Der Junge befand sich Polizeiangaben zufolge allein und ohne Schwimmhilfe in dem Becken, in dem er nicht stehen konnte. Er kam nach dem Vorfall laut Polizei ins Krankenhaus.

Eine Besucherin des Freibads in Nabburg (Landkreis Schwandorf) habe den Jungen in dem Becken treibend gesehen, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau habe den Dreijährigen daraufhin aus dem Wasser gezogen. Der Junge war nach Angaben des Sprechers mit seiner Mutter und seinen Geschwistern im Freibad. Wie der Junge allein in das Becken gelangt war und wo sich die Mutter zu diesem Zeitpunkt aufhielt, war laut dem Sprecher zunächst unklar.

Der Rettungsdienst brachte den Jungen nach dem Vorfall am vergangenen Mittwoch ins Krankenhaus. Am Freitag sei der Dreijährige wieder entlassen worden. Die Polizei ermittle nun wegen eines Körperverletzungsdelikts und wegen Verletzung der Aufsichtspflicht gegen die 26-jährige Mutter des Jungen.