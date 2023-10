Gesucht wegen Trunkenheit: Erwischt im Verkehr

Die Polizei hat einen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gesuchten Mann im oberpfälzischen Duggendorf (Kreis Regensburg) festgenommen, als er erneut betrunken Auto gefahren ist.

Der 65-Jährige kam den Beamten auf dem Weg zu seiner Festnahme plötzlich entgegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie hielten ihn sofort an und machten einen Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Promille-Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Außerdem besaß der Fahrer schon länger keinen Führerschein mehr. Nach einer Blutentnahme kam er am Mittwoch noch am selben Nachmittag in ein Gefängnis, da er den Haftbefehl nicht durch Zahlung abwenden konnte. Auch den ursprünglichen Haftbefehl hatte der Mann nicht durch eine Zahlung verhindern können.

