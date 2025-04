Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Sturz in der Oberpfalz lebensgefährlich verletzt worden, nachdem ein freilaufender Hund auf ihn zugerannt war. Der 53-Jährige war am Sonntag auf einem Schotterweg in einem Wald bei Kümmersbruck (Landkreis Amberg-Sulzbach) unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Zur gleichen Zeit war dort laut Polizei eine 58-Jährige mit ihrem freilaufenden Hund auf der Jagd. Laut einem Polizeisprecher handelte es sich bei der Frau um eine Hobbyjägerin. Als der Radfahrer vorbeifuhr, sei der Hund auf ihn zugerannt. Der Mann habe mit seinem Rad beschleunigt und sei gestürzt. Dabei erlitt er laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen am Kopf. Sein Zustand habe sich im Krankenhaus jedoch stabilisiert, sagte der Sprecher.

Der Mann trug bei dem Unfall laut Sprecher keinen Helm. Die Polizei ermittle wegen fahrlässiger Körperverletzungen gegen die Hundehalterin.