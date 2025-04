Rettungsaktion: Drohne findet vermissten Senior auf Feld

Mit Hilfe einer Drohne ist ein 72-jähriger Vermisster in der Oberpfalz gefunden und von Einsatzkräften gerettet worden. Der Senior wurde am Mittwochnachmittag aus einem Alten- und Pflegeheim in Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzbach) vermisst, wie die Polizei mitteilte. Der 72-Jährige muss wegen mehrerer Vorerkrankungen dringend regelmäßig Medikamente einnehmen. Wegen der niedrigen Temperaturen bestand potenziell Lebensgefahr.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei starteten mit einer Suchaktion, bei der auch eine moderne Drohne eingesetzt wurde, wie es hieß. Mit Hilfe der Drohne wurde der 72-Jährige auf einem abgelegenen Feld gefunden. Er sei unterkühlt, aber ansprechbar gewesen. Nach seiner Rettung wurde der Mann vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.