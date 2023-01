Zwei 13-Jährige sollen Amoklauf geplant haben – Wie geht es mit ihnen weiter?

Die Polizei hat Sprengstoff bei zwei 13-Jährigen aus der Oberpfalz gefunden. Sie sollen einen Amoklauf an einer Schule geplant haben. Wie es jetzt weitergeht.

Die Polizei hat offenbar einen Amoklauf an einer Schule in der Oberpfalz verhindert. Bei zwei 13-Jährigen aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab fanden die Beamten Sprengstoff. Jetzt wurden weitere Details zu der geplanten Straftat bekannt gegeben.

Amoklauf geplant? Verdächtiger recherchierte im Internet

Einer der beiden Verdächtigen soll im Internet zu Amoktaten recherchiert haben, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Er soll sich in Chat-Gruppen beispielsweise damit befasst haben, wo bei der Durchführung anderer Amoktaten Probleme aufgetreten seien oder wo die Täter gestoppt worden seien, um das möglichst zu vermeiden. Der 13-Jährige habe in solche Recherchen viel Zeit investiert.

Ermittler hatten kurzfristig von den Online-Chats und den Plänen der Verdächtigen Wind bekommen und eine konkrete Gefahr gesehen. Für den Amoklauf sollen sie bereits einen bestimmten Ort als Ziel ins Auge gefasst haben. Medienberichten zufolge handelte es sich um eine Schule in der Oberpfalz. Im Falle der Umsetzung der Pläne wären mehrere Menschen gefährdet gewesen, sagte der Polizeisprecher.

Sprengstoff in Wohnung in der Oberpfalz gefunden

Deshalb seien am Montag auf einen richterlichen Beschluss hin drei Wohnungen durchsucht worden. Die Polizei fand dabei Sprengstoff und weitere verbotene Gegenstände und stellte Softair-Waffen, Handys und Computer sicher. Der Sprengstoff habe sich im Besitz eines Angehörigen befunden. Der soll aber nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht in die Pläne der 13-Jährigen involviert gewesen sein. Gegen den Mann werde wegen möglicher sprengstoffrechtlicher Verstöße ermittelt. Die Behörden gehen davon aus, dass der Mann das Material verbotenerweise von seinem Arbeitsplatz mit nach Hause genommen habe.

Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes haben die sprengstoffverdächtigen Gegenstände noch am Montag in der Nähe des Fundortes kontrolliert gesprengt. Die näheren Umstände der im Raum stehenden Straftaten müssten noch ermittelt werden. Auch die Frage nach einem Motiv soll dabei geklärt werden.

Verdächtige 13-Jährige in Fachklinik eingewiesen

Die beiden verdächtigen 13-Jährigen wurden in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Dort sollen sie vorerst auch bleiben. Ein Richter wird darüber entscheiden. (mit dpa)

