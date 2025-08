Streit um unangeleinten Hund: 71-Jähriger wird verletzt

Ein bislang unbekannter Hundebesitzer hat einen 71-Jährigen beim Gassigehen im Landkreis Regensburg mit einer Einkaufstüte geschlagen und anschließend getreten. Die beiden Männer waren Polizeiangaben zufolge am Samstagabend in Kallmünz in Streit geraten, weil der noch unbekannte Mann seinen Hund nicht angeleint hatte.

In dem Streit attackierte der nicht angeleinte Hund schließlich den Vierbeiner des 71-Jährigen. Als dieser dazwischenging, schlug ihn der andere Mann laut Polizei zunächst mit der Einkaufstüte und dann mit der Faust ins Gesicht. Als der 71-Jährige zu Boden ging, habe der Täter auf ihn eingetreten. Dann sei er weitergegangen.

Der 71-Jährige kam den Angaben zufolge mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht nach möglichen Zeugen.