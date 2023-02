Unbekannter wirft Stein auf fahrendes Auto

Ein bisher unbekannter Täter hat in der Oberpfalz einen Stein auf das fahrende Auto einer 35-Jährigen geworfen.

Ein bisher unbekannter Täter hat in der Oberpfalz einen Stein auf das fahrende Auto einer 35-Jährigen geworfen. Die Frau war nahe Weiden auf der Höhe einer Unterführung unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Der Stein prallte am Dienstag gegen die Windschutzscheibe und beschädigte sie. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

(dpa)