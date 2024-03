Unbekannter würgt Mann bei Streit an Tankstelle

Ein Unbekannter hat bei einem Streit an einer Tankstelle in der Oberpfalz einen 19 Jahre alten Mann gewürgt.

Im weiteren Verlauf des Konflikts soll er außerdem gegen das Auto des 19-Jährigen getreten haben, so die Polizei am Samstag. Weil sich der Unbekannte am Freitag an der Kasse der Tankstelle in Pentling (Landkreis Regensburg) vorgedrängelt haben soll, gerieten die Männer in Streit. Nach kurzem Wortwechsel habe der Unbekannte den 19-Jährigen am Nacken gepackt und gewürgt. Vor der Tankstelle trat der Unbekannte dann gegen das Auto des jungen Mannes und beschädigte es dadurch leicht. Daraufhin fuhr er davon.

(dpa)