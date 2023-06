Wegen Waldbrandgefahr erneut Luftbeobachtungsflüge

Wegen Waldbrandgefahr hat die Regierung der Oberpfalz für Montagnachmittag und -abend erneut Beobachtungsflüge angeordnet.

Sollte es währenddessen zu regnen anfangen, könnten die Luftbeobachter die Aktion nach eigenem Ermessen abbrechen oder räumlich einschränken, teilte die Bezirksregierung in Regensburg mit. Beim Autofahren solle man auf keinen Fall Zigarettenkippen aus dem Fenster werfen und das Auto nicht auf leicht entzündlichem Boden parken. Auch rät die Oberpfälzer Regierung davon ab, im Wald oder in Waldnähe Feuer anzuzünden. Rauchen im Wald ist zwischen März und Oktober ohnehin verboten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht auch in Teilen West- und Nordmittelfrankens sowie im südlichen Oberbayern eine sehr große Waldbrandgefahr. In den nächsten Tagen werde diese jedoch zurückgehen, prognostiziert der DWD. Am Montagnachmittag und -abend könne es bayernweit vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen, teilen die Meteorologen mit. Am Dienstag bleibe es weitgehend trocken, allerdings stiegen die Temperaturen nur noch selten über 25 Grad.

(dpa)