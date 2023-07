Zu elft in Auto: Bundespolizei stoppt mutmaßliche Schleuser

Die Bundespolizei hat in der Oberpfalz an einem Tag zwei Autos von mutmaßlichen Schleusern bei der Einreise aus Tschechien gestoppt.

In einem der Wagen hätten zehn Männer im Alter zwischen 19 und 37 Jahren plus Fahrer gesessen, sagte ein Sprecher am Montag. Das habe die Bundespolizei bei der Kontrolle in Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) am Samstag festgestellt. Die Rückbank sei ausgebaut gewesen. Keiner der Männer konnten gültige Ausweisdokumente vorlegen.

Am selben Tag kontrollierte die Bundespolizei ein weiteres Auto, in dem vier Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren ohne Dokumente unterwegs waren.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den unerlaubt eingereisten Männern um Geflüchtete handelt. Beamte brachten sie zurück nach Tschechien. Die Ermittler nahmen die beiden mutmaßlichen Schleuser fest. Gegen einen 31-jährigen und einen 56-jährigen Fahrer wird nun unter anderem wegen Einschleusens von Ausländern und der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet ermittelt.

(dpa)