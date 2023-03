Zug erfasst Gleisarbeiter an der Schulter: Schwer verletzt

Ein 55-jähriger Gleisarbeiter ist am Regensburger Hauptbahnhof von einem Zug erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Der Mann hatte mit vier weiteren Arbeitern in der Nacht auf Dienstag Holzteile an ein paar Gleisen erneuert, als der Zug vorbeifuhr, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Lok riss den Arbeiter an der Schulter mit. Er wurde durch die Luft geschleudert. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. Der Lokführer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Klinikum gebracht. Wie es zu dem Unfall gekommen war, blieb zunächst unklar.

(dpa)