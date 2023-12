Zwei Tote und ein Schwerverletzter bei Gewaltverbrechen in der Oberpfalz

In der Nacht auf Donnerstag wurde eine 48-Jährige im oberpfälzischen Parsberg erstochen, ein Mann schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde tot in einem Wald gefunden.

Ein 47-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag im oberpfälzischen Parsberg offenbar eine 48 Jahre alte Frau getötet und einen 26-jährigen Mann schwer verletzt. Laut Polizei wurde der mutmaßliche Täter später tot in einem Wald gefunden.

Mann soll auf Opfer in Parsberg eingestochen haben

Die 48-jährige Bulgarin hätte sich kurz vor Mitternacht mit dem 26-jährigen Äthiopier in ihrer Wohnung in Parsberg befunden, als der 47-Jährige dort auftauchte. Er soll auf die beiden eingestochen haben und anschließend geflohen sein. Welche Tatwaffe er benutzte, ist bislang unklar, genauso wie sein Motiv. "Wir gehen aktuell von einer Beziehungstat aus", sagte Polizeisprecherin Corinna Wild. Die Kriminalpolizei soll nun die Details ermitteln.

Die Polizei wurde unmittelbar nach der Tat informiert. "Dadurch waren innerhalb kürzester Zeit mehrere Streifenbesatzungen sowie Kräfte des Rettungsdienstes am Tatort", so die Polizeisprecherin. Für die schwer verletzte Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät, sie starb noch vor Ort. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gewaltverbrechen in Parsberg: Mutmaßlicher Täter in Wald gefunden

Noch in der Nacht wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Der mutmaßliche Täter konnte wenig später tot in einem Waldstück in der Nähe des Tatorts gefunden werden. Ob der Mann sich selbst umgebracht hat, war zunächst offen. Dies soll nun die Kriminalpolizei klären. Auch die Beziehung der drei Personen zueinander müsse laut Wild noch ermittelt werden. (mit dpa)