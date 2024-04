Oberpframmern

vor 19 Min.

Betrunkener Fahranfänger: Verfolgungsjagd endet an Baum

Er hatte den Führerschein gerade erst in der Tasche - da muss er schon wieder zu Fuß gehen: Ein 18-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen nach dem Besuch des Maibaumstüberls in Oberpframmern im Landkreis Ebersberg betrunken ins Auto gestiegen und losgefahren, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen riefen die Beamten. Als die Streifenbesatzung den jungen Mann am Ortsrand stoppen wollte, gab der Fahranfänger Gas, rumpelte über mehrere Wiesen und Felder - und prallte schließlich gegen einen Baum. Er selbst und ein 17-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Test ergab eine erhebliche Alkoholisierung des 18-Jährigen, der daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Der nagelneue Führerschein, den er erst vor rund einem Monat erworben hatte, wurde sichergestellt. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren aufgrund mehrerer Delikte, erläuterte die Polizei. LFW zu Eschentriebsterben (dpa)

