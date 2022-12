Lastwagen stößt mit Bus zusammen: Vier Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Linienbus in Oberschleißheim bei München sind vier Menschen leicht verletzt worden.

Der Lastwagen sei beim Abbiegen an einer Kreuzung gegen den Bus gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei seien am Donnerstag mehrere Seitenscheiben des Busses gesplittert, wodurch vier Fahrgäste leichte Verletzungen erlitten. Die Verletzten, eine Frau und drei Männer, wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Fahrer von Linienbus und Lastwagen blieben unverletzt. Die Polizei ermittelte zur Unfallursache.

(dpa)