ÖBB plant Bahnstrecke München – Wien in zweieinhalb Stunden

"......baut die Deutsche Bahn gerade die Strecke München – Mühldorf zweigleisig aus. 2035 soll sie in Betrieb genommen werden." München - Mühldorf bereits im Bau befindlich und Fertigstellung 2035! Brennerzulauf: in Tirol und Südtirol wird daran schon gebaut, bei der DB ist man immer noch in der Planung, beschwert sich aber über den LKW-Verkehr und die Sperrungen in Tirol.