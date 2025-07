Vergammelt, verkauft, vergessen: Bayern steht ohne Bunker da

Bunker boomen: Immer mehr Privatleute legen sich nach Angaben aus der Bunkerbranche einen privaten Schutzraum zu. Ausgelöst hat die Nachfrage der Überfall Russlands auf die Ukraine. Mit öffentlichen Bunkern sieht es dagegen schlecht aus. Knapp 500 gab es Anfang der 90er Jahre in Bayern, sie sollten knapp 100.000 Menschen im Kriegsfall Schutz bieten - zum Beispiel in eigens dafür ausgerüsteten Tiefgaragen. Doch die Sparpolitik des Bundes hat die Bunker längst außer Gefecht gesetzt. Von 500 sind nur 150 übrig, „aber die sind im Moment nicht brauchbar.“ Das sagte Innenminister Joachim Hermann (CSU) jetzt im Innenausschuss des Landtags, als es um den Zustand des Katastrophen- und Zivilschutzes ging.

Warum in Bayern Bunker fehlen

Zur Unterscheidung: Der Zivilschutz soll die Menschen vor den Folgen eines militärischen Angriffs schützen, der Katastrophenschutz soll bei Großbränden, Hochwassern und ähnlichem greifen. Für den Zivilschutz ist der Bund verantwortlich, für den Schutz vor Katastrophen die Länder. In der Praxis sind aber oft dieselben Organisationen zuständig, und in beiden Bereichen gibt es Nachholbedarf. Der Krieg in der Ukraine und die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal mit mehr als 150 Toten in einer Nacht haben das gezeigt.

Für den Freistaat hat das Innenministerium mit Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie der Feuerwehr und der Bundeswehr das Konzept „Katastrophenschutz Bayern 2025” erarbeitet, das zwölf bayernweite Empfehlungen enthält. Deren Umsetzung soll in den kommenden Jahren abgeschlossen werden, kündigte Herrmann (CSU) an. Das neue Melde- und Lagezentrum (MLZ) im Innenministerium habe sich bereits beim Juni-Hochwasser im vergangenen Jahr in Schwaben und Südbayern bewährt. Außerdem auf der Habenseite: 2,4 Millionen Sandsäcke und ein Dutzend Feldküchen.

Mit den größten Nachholbedarf sehen Innenminister und Fachpolitiker bei den Menschen. Viele seien nur unzureichend auf den Katastrophenfall vorbereitet. „Die Gefahr ist gestiegen“, sagte Herrmann mit Blick auf Starkregen oder Waldbrände. „Wir müssen die Menschen auf Not- und Katastrophenlagen vorbereiten, ohne sie verrückt zu machen.“ Demnächst soll deshalb eine überarbeitete Empfehlung mit Verhaltensregeln und Vorsorgemaßnahmen herauskommen. Ebenfalls ein Problem: In Gefahrensituationen missachten viele Menschen die Anweisungen der Behörden. Der Innenausschuss-Vorsitzende Roland Weigert (FW) glaubt: Wenn die Bevölkerung die Ratschläge der Behörden annimmt und sich beispielsweise Notvorräte anlegt, „dann haben wir 80 Prozent geschafft.“

Florian Siekmann (Grüne) forderte mehr Tempo bei der Umsetzung der Maßnahmen zum Katastrophenschutz. Siekmann tritt zudem für ein eigenes Zivilschutzgesetz ein, das unter anderem eine verbesserte Erste-Hilfe-Ausbildung und Katastrophenvorsorge an den Schulen fordert. Richard Graupner (AfD) betonte, Zivilschutz sei eine ständige Aufgabe. Die Staatsregierung dürfe sich hier nicht zurücklehnen, auch wenn er nicht an einen Angriff Russlands glaube, so Graupner.

Welche Folgen die Katastrophe im Ahrtal für Bayern hat

Diese Gefahr sehen die Vertreter anderer Parteien dagegen sehr wohl. Die Innenministerkonferenz habe das Bundesinnenministerium bereits vor einem Jahr gebeten, mit den Ländern ein modernes Schutzraumkonzept zu erarbeiten, betonte Herrmann - unter der alten Ampel-Bundesregierung habe man hier aber „keine großen Aktivitäten“ feststellen können.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte erst am Wochenende einen Nachholbedarf bei öffentlichen Bunkern eingeräumt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will demnächst ein Konzept vorstellen, wie bundesweit eine Million Schutzplätze geschaffen werden können.