Diese Corona-Regeln gelten in Bus und Bahn

In den vergangenen Wochen haben sich die Corona-Regeln in Bayern kaum geändert. Doch im öffentlichen Nahverkehr gab es nun eine Lockerung. Was jetzt in Bus und Bahn gilt.

Aktuell gibt es in Bayern kaum noch Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Lediglich im öffentlichen Nahverkehr gilt noch eine Maskenpflicht. Doch auch diese wurde nun gelockert. Trotz steigender Corona-Zahlen entfällt seit Anfang Juli in Bayerns Bussen und Bahnen im Nahverkehr die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Das Kabinett hat die aktuelle Corona-Verordnung zwar um weitere vier Wochen verlängert, zur Erfüllung der Maskenpflicht reicht jetzt aber eine medizinische Maske. Wie die Bahn auf ihrer Homepage schreibt, wird die Maskenpflicht stichprobenartig kontrolliert. Weitere Corona-Regeln im ÖPNV gibt es in Bayern aktuell nicht.





"Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie ist es wichtig, dass wir unsere Regelungen immer wieder auf den Prüfstand stellen und an die neuen Umstände anpassen", erklärte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Unter den aktuellen Bedingungen und während der heißen Sommermonate sei es verhältnismäßig, die Maskenpflicht so anzupassen, dass jeder selbst zwischen einer FFP2-Maske und einer medizinischen Maske entscheiden kann. Holetschek empfiehlt weiterhin FFP2-Masken an Orten, an denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen.

Corona: Empfehlung der Deutschen Bahn

Die Bahn empfiehlt zusätzlich zum Tragen einer Maske, im Zug Abstand zu Mitreisenden und zum Personal zu halten. In den Reisezentren und an den Informationsstellen seien zum Pandemieschutz Plexiglasscheiben integriert worden. Zudem erfolge die Fahrkartenkontrolle im Zug kontaktlos und auf Sicht.

Karl Lauterbach kritisiert Lockerung der Maskenpflicht im ÖPNV

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Entscheidung des bayerischen Kabinetts kritisiert. Auf Twitter bezeichnete der SPD-Politiker die Lockerung der Maskenpflicht im ÖPNV als "klaren Fehler". Lockern in eine Welle hinein wirke unlogisch und diskreditiere den Ruf nach mehr Maßnahmen durch den Bund.

Gesundheitsministerkonferenz fordert geändertes Infektionsschutzgesetz

Wie in den vergangenen Jahren wird auch in diesem Herbst die nächste Corona-Welle erwartet. Deshalb fordert die Gesundheitsministerkonferenz vom Bund noch vor der Sommerpause ein überarbeitetes Infektionsschutzgesetz mit weitgehenden Länderbefugnissen. Die Gesundheitsminister verlangen neben Basismaßnahmen wie einer möglichen Maskenpflicht und Abstandsregeln in Innenräumen auch die Möglichkeit einer Testpflicht. Im Falle einer ungünstigen Entwicklung der Corona-Pandemie sollen zudem Zugangsbeschränkungen erlassen und Personenobergrenzen festgelegt werden können. (mit dpa)