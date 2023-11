Ölfilm

vor 55 Min.

Hydrauliköl nach Defekt in Kanalisation geflossen

Nach einem Defekt bei einer Firma in Neumarkt in der Oberpfalz sind laut Polizei rund 500 Liter Hydrauliköl in die Kanalisation geflossen.

In einem nahe liegenden Kanal habe sich deshalb ein mehrere Hundert Meter weit reichender Ölfilm gebildet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Feuerwehr habe versucht, das Öl mit Sperren aufzuhalten. Zudem sollte die Kanalisation nach dem Vorfall am Montag gespült werden. Weitere Schritte sollten demnach in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem Landratsamt erfolgen. Die Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung. (dpa)

