Diesel von Segelboot in den Starnberger See gepumpt

Nach dem Auftreten eines größeren Dieselfilms auf dem Starnberger See ist nun die Ursache dafür bekannt. Eine automatische Pumpe, die eigentlich Wasser aus dem Inneren eines Segelbootes pumpen sollte, leitete den Diesel in den See, wie die Polizei mitteilte. Wie genau Diesel in das Bootsinnere gelang, sei bislang unklar.

Am Sonntagabend stellten die Beamten den Dieselfilm auf dem See fest. Sie errichteten eine Ölsperre, um zu verhindern, dass sich der Kraftstoff weiter ausbreitet. Am Montag ermittelte die Polizei dann das Segelboot als Austrittspunkt des Diesels. Der informierte Eigentümer des Bootes stoppte demnach daraufhin die Pumpe. Auch durch das schnelle Eingreifen sei mit keinen negativen Veränderungen des Starnberger Sees zu rechnen, hieß es.