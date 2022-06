Österreich

vor 26 Min.

99 Schüler geraten nach Foren-Eintrag in Bergnot: Nun wehrt sich der Autor

Plus 99 Jugendliche und acht Lehrkräfte verlassen sich auf einen Tourentipp im Internet und geraten am Heuberg in Bergnot. Was der Autor des Tipps und ein Experte sagen.

Von Mark Bihler

Nach der Rettung von 99 Schülerinnen und Schülern im Alter von zwölf bis 14 Jahren und acht Lehrkräften im Kleinwalsertal brodelt es in den Internetforen. Die Gruppe wollte am Dienstag über den Heuberggrat zum Walmendingerhorn nach Mittelberg wandern. Dabei hatten sich offenbar alle auf eine Tourenbeschreibung im Netz verlassen. Bei einsetzendem Regen geriet die Gruppe im rutschigen Grasgelände in Bergnot und musste per Hubschrauber gerettet werden. Im Netz steht nun auch Peter S., der Verfasser des Beitrags, am Pranger, der die Tour als "wirklich klasse Feierabendrunde" bezeichnet hatte. Andere sehen die Verantwortung bei den Lehrkräften, die sich bei Nässe und offenbar ohne genaue Recherche auf den Weg gemacht hätten.

