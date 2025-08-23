Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen in Österreich zwischen Lingenau und Hittisau verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dann frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, wie die österreichische Polizei mitteilte. Der 18-Jährige habe seinem Beifahrer etwas am Radio zeigen wollen und deshalb die Kontrolle verloren. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs konnte nicht mehr ausweichen.

Die drei Beteiligten wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde die 58-Jährige zur Abklärung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Fahrer und sein Beifahrer wurden vor Ort behandelt.