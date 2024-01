Wolf in Vorarlberg von Zug überfahren

Bei einem Wildunfall in Vorarlberg ist ein Wolf gestorben. Jetzt wird untersucht, woher das Tier stammte. Wolfsnachweise gibt es auch in grenznahen Orten zum Allgäu.

Zum ersten Mal in Vorarlberg ist ein Wolf bei einem Wildunfall ums Leben gekommen. In Nenzing hatte ein Jungtier in der Nacht auf Samstag versucht, die Schienen zu queren – dabei wurde der Vierbeiner von einem Zug erfasst. Das berichten Vorarlberger Medien. Die Gemeinde liegt gut 60 Kilometer von Weiler-Simmerberg entfernt.

Wolf-Unfall in Vorarlberg: Das ganze passierte in der Nähe des Siedlungsgebiets

Der Vorfall ereignete sich im Gemeindegebiet Nenzing, in der Nähe des Siedlungsgebietes, berichtet der ORF. Ursprünglich sei gemeldet worden, dass ein totes Reh auf den Gleisen liege. Bei näherer Untersuchung habe sich jedoch herausgestellt, dass es sich um einen Wolf handelte, erklärte Jäger Oliver Scherer, der am Samstagvormittag zum Unfallort gerufen wurde.

Auch für ihn war es ein ungewöhnliches Ereignis. Verkehrsunfälle mit Tieren gebe es öfters, aber ein Wolf sei doch etwas Besonders. Er gehe davon aus, dass der Wolf in der Nacht auf Samstag vom Zug erfasst wurde.

Wolf sei keine Gefahr für die Bevölkerung

Wölfe sind scheue Tiere. Für das Tier sei es aber kaum noch möglich, ein Tal zu wechseln, ohne in die Nähe von Gleisen oder Autobahnen zu kommen, sagt der Wildbiologe Schatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Der Wolf ist ein geschütztes Tier und hat einen besonderen Status. Nach dem Unfall wird er nun zur Untersuchung an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien geschickt.

Neben der Todesursache wird auch untersucht, von wo der Wolf kommt. Wolfsnachweise gibt es in Vorarlberg unter anderem in Übersaxen, Laternsertal, Klostertal und Silbertal. Gesichtet wurde er auch schon in grenznahen Orten zum west- und Oberallgäu. (AZ)