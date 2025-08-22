Ohne Führerschein und unter Drogen: 24-Jähriger verursacht Unfall mit einem Verletzten

Zu einem Unfall, der ein Nachspiel haben dürfte, kam es am Donnerstagabend, 21. August, in München. Ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München fuhr dabei mit seinem BMW auf der Leopoldstraße in Schwabing stadtauswärts, als er mit einem geparkten Toyoto kollidierte. Das teilt das Polizeipräsidium München am Freitag mit. In dem abgestellten Auto befand sich ein 49-Jähriger Münchner, der bei dem Unfall verletzt wurde.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 19 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der 24-jährige Fahrer kurz vor der Einmündung zur Georgenstraße wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto verloren und war so nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte sein Fahrzeug auf das geparkte Auto. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Über die Schwere der Verletzungen des 49-Jährigen ist nichts Näheres bekannt.

Münchner ohne Führerschein stand unter Drogeneinfluss

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten demnach fest, dass der 24-Jährige nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In seinem Auto wurden eine größere Menge Bargeld sowie Marihuana gefunden. Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt.

Der Unfallverursacher wurde für mehrere Vergehen angezeigt: Ihm wird Fahren ohne Fahrerlaubnis, fahrlässige Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Aufnahme wieder entlassen.

Unfall mit BMW-M5 in München-Schwabing: Zeugenaufruf der Polizei

An den beiden Unfallfahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun in dem Fall. Hierzu bitten die Beamten auch um die Mithilfe von Zeuginnen oder Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fahrverhalten des BMWs (Modell M5) machen könne, werde gebeten, sich mit dem Unfallkommando in Verbindung zu setzen – vor Ort in der Tegernseer Landstraße 210, 81549 München oder telefonisch (089 6216-3322).