Anhalter stiehlt Auto von Fahrerin und flüchtet vor Polizei

Alkoholisiert und ohne Führerschein ist ein Anhalter in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) mit dem Wagen seiner Fahrerin davongefahren. Wie die Polizei mitteilte, nahm eine 44-Jährige den Mann am Donnerstag in ihrem Fahrzeug mit. Sie hielt kurz an, um noch etwas einzukaufen, und ließ dabei den Schlüssel im Fahrzeug. Der 27-Jährige soll das ausgenutzt haben, um den Wagen zu stehlen.

Der Mann fuhr den Angaben nach los, fiel der Polizei jedoch schon kurze Zeit später auf. Als die Beamten den 27-Jährigen kontrollieren wollten, habe dieser das Auto gewendet und sei geflohen. In der Nähe fanden sie das geparkte Fahrzeug mit dem Schlüssel im Zündschloss.

Bei dem Einkaufsmarkt, an dem das Auto entwendet worden war, traf die Polizei schließlich erneut auf den sehr auffällig gekleideten Mann. Bei einer Kontrolle und Blutabnahme stellte sich heraus, dass der 27-Jährige alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Einen gültigen Führerschein hatte er ebenfalls nicht.