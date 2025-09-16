History-Drama-Serie „Oktoberfest 1905“ – Macht und Intrigen auf der Wiesn

Als die Wiesn im Jahr 2020 wegen Corona aussetzen musste, veröffentlichte die ARD das historische Familiendrama „Oktoberfest 1900“. In sechs Folgen kämpften Wirte und Brauereien rund um das Oktoberfest im Jahr 1900 um Schanklizenzen und Festzelte. Pünktlich zum Start der 190. Wiesn kommt die Fortsetzung der Serie mit „Oktoberfest 1905“ ins Fernsehen.

„Oktoberfest 1905“ startet, wie der Name es bereits verrät, fünf Jahre nach der Handlung von „Oktoberfest 1900“. In der letzten Staffel hat Curt Pranks, gespielt von Mišel Matičević, seine Ziele — die Errichtung einer Bierburg auf dem Oktoberfest im Jahr 1900 und die Fusion mit Deibel Bräu der Familie Hoflinger — erreicht. Seine Tochter Clara, gespielt von Mercedes Müller, und ihr Ehemann Roman Hoflinger, gespielt von Klaus Steinbacher, sind damit nach vier erfolgreichen Jahren in der Riege der Münchner Großbrauer etabliert.

„Oktoberfest 1905“ setzt die Geschichte von „Oktoberfest 1900“ fort

Claras Freundin Colina Kandl, gespielt von Brigitte Hobmeier, verbüßt derweil eine Haftstrafe nach ihrem gemeinschaftlich begangenen Mord, heißt es in der Kurzzusammenfassung der Serie. Nach ihrer Entlassung findet sie ein neues Leben als Sängerin im Wirtshaus „Deutsche Eiche“. Dort lernt sie die Wirtin Nappi, gespielt von Lisa Maria Potthoff, und die Liebe kennen.

Während seine Mutter Maria Hoflinger, gespielt von Martina Gedeck, in einer Psychiatrie weggeschlossen ist, geht der Konkurrenzkampf zwischen Roman und seinem Schwiegervater Curt Prank weiter. Dabei steht nicht nur auf dem Spiel, die Bierburg an einen Konkurrenten — Adam Mertz, gespielt von Rainer Bock — zu verlieren, sondern auch die Liebe zwischen Roman und Clara.

Serie erhielt den Bernd-Burgemeister-Fernsehpreis 2025 auf dem Filmfest München

Die Geschichte wird in vier Folgen erzählt und ist damit etwas kürzer als die Staffel „Oktoberfest 1900“, die sechs Folgen hatte, von denen jede etwa 48 Minuten lang war. Die Titel der vier Folgen sind:

Das Leben is a Achterbahn Der größte aller Lügner Im Krieg und in der Liebe Wenn der Teufel tanzt

Die Serie läuft am Samstag, 20. September, dem ersten Tag der Wiesn, um 20.15 Uhr in der ARD. Sie aber schon ab Freitag, den 12. September, in der ARD-Mediathek zu sehen. Sie wurde bereits auf dem Münchner Filmfest gezeigt und erhielt den Bernd-Burgemeister-Fernsehpreis 2025 als Beste Serie/Bester Mehrteiler.