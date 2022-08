Tisch auf dem Oktoberfest reservieren: Jetzt sind auch Einzelplätze zu haben

Tische auf der Wiesn sind jedes Jahr heiß begehrt. Eine Reservierung auf dem Oktoberfest war bislang nur für ganze Tische möglich. Jetzt können auch Einzelpersonen reservieren.

Neuheit auf dem Münchner Oktoberfest: Zur diesjährigen Wiesn kann man an den Biertischen im Festzelt erstmals auch einzelne Plätze reservieren. Das hat die Stadt München am Dienstagnachmittag in einer Mitteilung bekannt gegeben. Demnach haben sich Wiesnwirte und München Tourismus auf ein neues Buchungsmodell geeinigt: Das so genannte Rundum-Sorglos-Wiesn-Paket.

Wiesnwirte bieten Tisch-Reservierung für Einzelpersonen an

Für alle, die bislang an Tische auf dem Oktoberfest reservieren wollten, galt bislang: Erstmal genug Freunde um sich scharen, gemeinsam einen passenden Termin finden und dann bei den Wiesnwirten anfragen, ob ein ganzer Tisch an dem jeweiligen Abend zu haben ist.

Ab diesem Herbst soll das neue Angebot auch Einzelpersonen die Möglichkeit bieten, einen Platz an einem Wiesn-Tisch zu reservieren. Das Wiesn-Paket umfasst neben der Tisch-Reservierung, die mittags und abends möglich ist, Essens- und Biermarken, den offiziellen Oktoberfestkrug 2022 und einen Gutschein für eine Führung mit offiziellen Guides der Stadt, der während oder nach der Wiesn eingelöst werden kann.

Oktoberfest-Tisch für Einzelpersonen: Schnell waren etliche Plätze ausverkauft

Die Preise für das Wiesn-Paket starten bei 79 Euro pro Person. Wer am Abend in einem der Bierzelte einen Platz reservieren möchte, muss dafür allerdings einiges mehr ausgeben. Überhaupt muss nun schnell sein, wer überhaupt noch Plätze ergattern mag: Schon am späten Dienstagnachmittag waren etliche der Plätze ausverkauft.

Weitere Informationen zu dem Angebot von Wiesnwirten und München Tourismus sowie auch die Möglichkeit zur Buchung findet sich hier: www.einfach-muenchen.de/wiesnpaket. (zian)

Lesen Sie dazu auch