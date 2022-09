Wetter zum Oktoberfest 2022 – wie ist die aktuelle Lage auf der Wiesn?

Das Oktoberfest gibt sein Comeback. Doch das Wetter meint es bislang alles andere als gut mit dem größten Volksfest der Welt. Prognose für die Wiesn 2022.

Am Samstag, den 17. September war es so weit: Mit dem traditionellen Anstich im Schottenhamel-Festzelt gab die Wiesn nach zwei Jahren Corona-Pause ihr Comeback. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) rief das altbekannte "O‘zapft is" und das Oktoberfest 2022 war eröffnet. Da fehlte nur noch ein weiß-blauer Himmel. Doch diesen gab es zum Start des größten Volksfestes der Welt nicht - und ließ sich auch die Tage danach so gut wie nie blicken. Ändert sich das noch zum Ausklang? Am 3. Oktober ist schließlich der letzte Tag. Das Wetter in München während der Wiesn im Überblick.

Wie wird das Wetter zum Oktoberfest 2022?

Der Start war nass und trist, danach wurde es nicht besser. Doch gibt es wenigstens für das letzte Wiesn-Wochenende 2022 (30.9. - 2.10.) sowie den abschließenden Feiertag (3.10.) einen klimabedingt versöhnlichen Abschluss und ein paar sonnige Stunden auf der Theresienwiese in München?

Am Anfang der ersten Woche war der Himmel über dem Oktoberfest noch bedeckt und grau, am Mittwoch und Donnerstag gab sich die Sonne schon öfter die Ehre. Die Temperaturen lagen zwischen 12 und 14 Grad. Bis Samstag blieb es größtenteils trocken und es wurde wärmer. Am Freitag kletterten die Temperaturen pünktlich zum zweiten Wiesn-Wochenende. Es wechselten sich Sonne, Wolken und leichte Regenschauer ab.

Jedoch wurde die Wiesn in der zweiten Woche immer wieder von Regenschauern begleitet. Die Temperaturen blieben niedrig, weswegen sogar Glühwein statt Eis angeboten wird. Dienstag bis Donnerstag waren von Regenschauern geprägt, die Bekleidung eher winter- statt sommerlich. Machen auch die kommenden Tage wenig Hoffnung auf eine trockene Theresienwiese?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Oktoberfest-Wetter 2022: Wie wird das letzte Wiesn-Wochenende?

Die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dürfte Wiesn-Fans und allen anderen Besuchern nicht wirklich schmecken: Denn auch an diesem Wochenende ist die meteorologische Situation über München durchwachsen und nicht wirklich trocken. Das geht einher mit steigenden Corona-Zahlen, die angesichts des munteren Volksfest-Treibens in München alles andere als überraschend sind.

Im Durchschnitt liegt München im September bei elf Regentagen. Das mittlere Temperaturmaximum weist während der Wiesn rund 16 Grad auf, in diesem Jahr liegen wir jedoch um einiges darunter. Doch zumindest winkt laut aktueller Wettervorhersage ab Montagnachmittag ein relativ angenehmer Oktoberfest-Abschluss. In diesem Artikel aktualisieren wir die Wetterprognose für die Wiesn 2022 fortlaufend.

Lesen Sie dazu auch

Oktoberfest 2022: Wetter aktuell und Tagestrend

Freitag, 30. September: Wenig Regenwahrscheinlichkeit, bewölkt im Laufe des Tages, 10 bis 13 Grad

Wenig Regenwahrscheinlichkeit, bewölkt im Laufe des Tages, 10 bis 13 Grad Samstag, 1. Oktober: Bis mittags trocken, danach Regenschauer, 10 bis 13 Grad

Bis mittags trocken, danach Regenschauer, 10 bis 13 Grad Sonntag, 2 . Oktober : Regenschauer, Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad

Regenschauer, Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad Montag, 3. Oktober: Zunächst Regenschauer, ab Nachmittag trocken, Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad