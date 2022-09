Das Oktoberfest gibt sein Comeback. Doch wie gut meint es das Wetter mit dem größten Volksfest der Welt? Die Wetterprognose für die Wiesn 2022.

Am Samstag, den 17. September ist es so weit: Mit dem traditionellen Anstich im Schottenhamel-Festzelt gibt die Wiesn nach zwei Jahren Corona-Pause ihr Comeback. Dann wird der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) das altbekannte "O‘zapft is" rufen und das Oktoberfest 2022 eröffnen. Da fehlt nur noch ein weiß-blauer Himmel. Doch diesen wird es zum Start des größten Volksfestes der Welt wohl nicht geben.

Wetterprognose zur Wiesn 2022: Wetter zum Anstich auf dem Oktoberfest

Petrus meint es zum Start der Wiesn 2022 nicht gut: Am Samstag soll der Himmel über Bayern die Schleusen öffnen. Es wird wohl kalt und nass. "Am Wochenende macht sich erst einmal ziemlich frische Luft bei uns breit. Damit gibt es in München leider nur Höchstwerte um die 10 bis 12 Grad. Zudem immer wieder Wolken und Regen", analysiert Meteorologe Björn Alexander bei Wetter.de.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht das ähnlich, schreibt bei einer Analyse: "Die Chancen auf eine trockene und warme Oktoberfesteröffnung am Wochenende stehen schlecht." Zu dem kalt-nassen Wetter soll auch ein frischer Wind wehen, der bis zu 17 km/h in der Stunde erreichen kann.

Video: dpa

Wie wird das Wetter zum Oktoberfest 2022?

Es gibt aber auch gute Nachrichten, welche auf eine sonnige Wiesn hoffen lassen. "Nächste Woche steigen die Chancen auf mehr Sonne und spürbar ansteigende Temperaturen", erklärt Alexander. Das Oktoberfest 2022 geht bis zum 3. Oktober. Bis dahin dürfte es gute Chancen auf einige sonnige Tage auf der Theresienwiese geben.

Im Durchschnitt liegt München im September bei elf Regentagen. Das mittlere Temperaturmaximum weist während der Wiesn rund 16 Grad auf. In diesem Artikel aktualisieren wir die Wetterprognose für die Wiesn 2022 fortlaufend.