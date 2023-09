Wiesn-Wetter: Bis Donnerstag perfektes Volksfestwetter in München

Viel Sonne und Hitze gab es zum Start des Oktoberfests am vergangenen Wochenende. Damit war es am Montag erst einmal vorbei. Auch die nächsten Tage bleiben wechselhaft.

Nach einem sonnigen und teils heißen Wiesn-Start am Wochenende war es am Montag eher ungemütlich in München. Doch bei einem Mix aus Sonne und Wolken erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen perfektes Volksfestwetter – zumindest bis Donnerstag.

Oktoberfest-Wetter heute: Sonne und Wolken

Während es in vielen Teilen Bayerns am Dienstag noch regnet, bleibt es trocken auf der Wiesn. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken erwartet der DWD bis zu 22 Grad.

Oktoberfest 2023: Wetter in den kommenden Tagen

Am Mittwoch bleibt die Temperatur ähnlich, jedoch zeigt sich vermehrt die Sonne. Am Donnerstag wird es dann mit bis zu 26 Grad in München wieder etwas wärmer, bevor die Temperatur am Freitag deutlich sinkt. Bei maximal 17 Grad und Regen sollten Wiesn-Besucher besser eine Jacke über Lederhose und Dirndl tragen.

So wird das Wetter am Wochenende auf dem Oktoberfest

Am Wochenende ist aber wieder Besserung in Sicht. Mit 18 Grad bleibt es am Samstag zwar kühl, aber immerhin zeigt sich neben Wolken und Regen auch ab und zu die Sonne. Trotzdem ist der Sonntag, wenn man nach dem Wetter geht, die bessere Wahl für einen Wiesn-Besuch. Wetter.net erwartet viel Sonne und bis zu 21 Grad in München.

Viel Regen beim Oktoberfest 2022

Im vergangenen Jahr war das erste Oktoberfest nach zwei coronabedingt abgesagten Festen regelrecht ins Wasser gefallen. An den Eisständen wurde bei viel Regen und Temperaturen von teilweise um zehn Grad sogar Glühwein ausgeschenkt. Die Festleitung kann gemäß den Betriebsvorschriften den Verkauf von Glühwein tageweise genehmigen, wenn der Eisverkauf infolge ungünstiger Witterung stark beeinträchtigt ist.

Das Wetter war vermutlich ein Hauptgrund, weshalb 2022 weniger Gäste kamen als sonst. Laut Leitung besuchten etwa 5,7 Millionen Menschen das Oktoberfest, mehr als eine halbe Million weniger als bei der letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019. Damals waren es 6,3 Millionen.