Mit diesen elf Artikeln werden Sie zum Wiesn-Experten

Vom 20. September bis zum 5. Oktober wird die Theresienwiese in München wieder zum Zentrum des internationalen Biertourismus. 6 bis 7 Millionen Menschen trinken an 16 Tagen etwa 7 Millionen Maß, so besagen es die offiziellen Statistiken der Stadt München. Wir berichten in zahlreichen Artikeln über die Wiesn und bieten hier einen Überblick darüber, wo Sie welche Informationen finden können.

1. Alles zu Öffnungszeiten und Programm

Erst einmal die Basics: Das Oktoberfest dauert 2025 vom 20. September bis zum 5. Oktober, das Wetter soll zum Start hervorragend sein. Wann das Festgelände und die Zelte genau geöffnet sind und welche Programmpunkte wichtig sind, erfahren Sie in diesem Artikel:

2. Diese Zelte stehen auf dem Oktoberfest 2025

Auf dem Festgelände angekommen fühlen sich viele Erstbesuchende erst einmal erschlagen, denn das Areal ist riesig. 14 große Zelte mit jeweils mehreren Tausend Sitzplätzen im Inneren und im Biergarten stehen auf dem normalen Gelände zur Auswahl. Dazu kommen 21 kleinere Betriebe – jeweils unter 1000 Sitzplätze – und drei größere Zelte auf der „Oidn Wiesn“. Die ist ein Bereich im Süden des Festgeländes, der vier Euro Eintritt kostet, hinter dem Eingang geht es etwas traditioneller und ruhiger zu.

Einen Überblick darüber, wie sich die vielen Zelte denn nun unterscheiden, bietet dieser Artikel.

3. Jedes Jahr ein Aufreger: Das kostet eine Maß auf der Wiesn

Was jedes Jahr im Vorfeld des Oktoberfestes zuverlässig für Schlagzeilen sorgt: der Bierpreis. Auch 2025 wurden die Preise wieder erhöht, je nach Zelt müssen die Besucherinnen und Besucher nun zwischen 14,50 und 15,80 Euro ausgeben. Wo welche Preise gelten, haben wir hier zusammengefasst.

4. Mehr als 400 Euro für ein Steak? So viel kann das Essen auf der Wiesn kosten

Nicht nur zu Trinken gibt es in den Zelten, auch Speisen werden angeboten. Neben Hendl und Käsespätzle sind auch etwas ausgefallenere Gerichte dabei – zu entsprechenden Preisen. So kann sich, wer will, in einem Zelt gar ein Steak für über 400 Euro bestellen. Mehr über das Wiesn-Essen gibt es hier zu lesen.

5. Schätzen Sie selbst: Wie hat sich die Wiesn verändert?

Darüber, wie sich die Preise auf dem Oktoberfest entwickeln, wird jedes Jahr neu geschimpft. Was denken Sie, wie schnell ging der Maß-Preis denn wirklich nach oben? Und wie hat sich parallel der Bierkonsum entwickelt – und wie die Besucherzahlen? In diesem Artikel können Sie selbst schätzen, wie sich die Wiesn entwickelt hat.

6. Wer sind die Wiesnwirte?

Ja, Geld ist viel im Umlauf auf der Theresienwiese. Und sie sind diejenigen, die hier in gut zwei Wochen mehr verdienen als andere in ihrem gesamten Berufsleben: die Wiesnwirte. Die meisten stammen aus alteingesessenen Wirtsfamilien, die bereits in der x-ten Generation auf dem Oktoberfest vertreten sind. Hier erklären wir, wer jeweils hinter den großen Zelten steht.

7. So läuft das Auswahlverfahren der Wiesnwirte

So ein lohnendes Geschäft, das würde der eine oder andere sicher auch gerne übernehmen. Wer entscheidet eigentlich, wer das Zeug zum Wiesenwirt hat? Nun, mitzureden haben da unter anderem die Brauereien, am Ende muss die Stadt München ihr OK geben. Wie man Wiesnwirt wird, lesen Sie hier.

Oktoberfest 2025 So wird man Wiesnwirt Jakob Stadler Icon Favorit Icon Favorit speichern

8. Mehr als Bierzelte: Diese Achterbahnen und Stände gibt es

Weil das mit dem eigenen Wiesnzelt offensichtlich etwas komplizierter wird, wenden wir den Blick mal ab von der Wirtsbudenstraße und hin zur Schaustellerstraße. Schließlich ist das Oktoberfest auch das: ein Rummel, mit Freefall-Tower, Riesenrad und Achterbahn. Es gibt Traditions-Betriebe, die schon seit mehr als 100 Jahren auf der Theresienwiese vertreten sind, und mit Superlativen werbende Action-Attraktionen. Welche Stände und Fahrgeschäfte beim Oktoberfest 2025 dabei sind, erfahren Sie hier.

9. Das ist neu auf dem Oktoberfest 2025

Tradition ist ein wichtiger Bestandteil des Oktoberfestes – doch ein paar Neuerungen gibt es dann doch. Hier erklären wir, was sich 2025 verändert hat und welche Fahrgeschäfte neu dabei sind.

10. So kommt man am besten auf die Theresienwiese

Aber wie kommt man eigentlich am besten auf das Festgelände? Aus Italien fährt in diesem Jahr extra ein Sonderzug. Wer aus dem Raum Augsburg kommt, kann sich hingegen zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln entscheiden.

11. Testen Sie Ihr Wissen: Unser Oktoberfest-Quiz

So, wenn Sie all diese Artikel gelesen haben – oder wenn Sie sich ohnehin schon gut auskennen – dann sollte dieses Quiz für Sie kein Problem sein.

Doch keine Lust mehr auf die Wiesn? Das sind die Alternativen

Und zu guter Letzt: Das Oktoberfest mag das größte Volksfest sein, das einzige ist es natürlich nicht. Wer Lust auf Bierzelte hat, ohne mit Australierinnen, Italienern und amerikanischen Reisegruppen um Sitzplätze konkurrieren zu müssen, dem sei dieser Artikel empfohlen. Hier zeigen wir, welche Volksfeste sonst noch im September und Oktober stattfinden.