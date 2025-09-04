Preise für Speisen auf der Wiesn: Dieses Gericht knackt alle Rekorde

Kulinarisch ist auch in diesem Jahr wieder einiges auf der Wiesn geboten – von klassischer Brotzeit mit Brezn und Obatzter bis hin zu Hendl und Süßspeisen wie Kaiserschmarrn und Lebkuchen. Dass Oktoberfest-Besucher für Speis und Trank etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, ist nichts Neues. Doch ein Gericht toppt nun alle Rekorde.

Wiesn 2025: Das sind die Preise für Getränke

Rund 40 Festzelte bieten Getränke und Speisen an. Der Bierpreis erreicht in diesem Jahr einen Rekord: Vor gut zehn Jahren kostete eine Maß noch unter zehn Euro. Das ist heuer fast undenkbar: In nahezu allen großen Festzelten zahlen Besucherinnen und Besucher des 190. Oktoberfests 15,40 Euro pro Liter. Auch alkoholfreie Getränke lassen sich die Wirte gut bezahlen: Teils mehr als 15 Euro muss man etwa für Limo zahlen. Nach oben sind den Preisen keine Grenzen gesetzt. In Käfers Wiesn-Schänke etwa kann man für einen 1,5 Liter Flasche Champagner schnell bis zu 500 Euro und mehr ausgeben.

Icon vergrößern Der Bierpreis auf dem Oktoberfest erreicht auch 2025 einen neuen Rekord. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Bierpreis auf dem Oktoberfest erreicht auch 2025 einen neuen Rekord. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Luxus pur: Dieses Steak kostet bis zu 410 Euro

Bei Speisen sieht es ähnlich aus: Wer sich den Luxus leisten kann und möchte, kann ein besonders edles Gericht im Bräurosl-Zelt ordern: Für ein 1,3 Kilo schweres Tomahawk-Steak, am Knochen serviert, zahlt man für die Basis-Variante 179 Euro. Es steht damit ganz mit oben auf der Liste der teuersten Wiesn-Gerichte. Immerhin – das Gericht ist für drei bis vier Personen angedacht. Das edle Steak wird mit Rosmarin, Gemüse und einer Sauce Bernaise serviert. Wem das noch nicht exklusiv genug ist, kann sich für Trüffeledition mit Trüffel, Kartoffeln und Trüffel-Béarnaise entscheiden: Die Variante kostet 229 Euro.

Icon vergrößern Das Tomahawk-Steak ist ein Steak am langen Rippenknochen. Foto: Michael Pohl (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Tomahawk-Steak ist ein Steak am langen Rippenknochen. Foto: Michael Pohl (Symbolbild)

Was das Gericht so besonders macht? Das Steak wird aus dem Rinderrücken geschnitten. Charakteristisch ist der prägnante Knochen. Dieser wird am Fleisch belassen, das intensiviert den Fleischgeschmack. Das Bräurosl gibt eine Garzeit von einer Stunde für das edle Stück an. Heuer wird das Steak nicht zum ersten Mal angeboten; die Trüffel-Edition allerdings schon.

Das Gericht kann man aber noch teurer bekommen: In der Käfer Wiesn-Schänke bezahlt man für das 1,2 Kilogramm schwere Steak vom Wagyu-Rind 410 Euro.

So viel kosten Eisbein & Co. auf dem Oktoberfest 2025

Noch sind nicht alle Speisekarten der Wiesnzelte veröffentlicht oder final. Diese werden online fortwährend aktualisiert. Preislich könnte das Steak also noch getoppt werden. Wer lieber Meeresfrüchte essen mag, kann für 298 Euro einen kanadischen Maine Hummer in Käfers Wiesn-Schänke ordern. Ein Exemplar bringt rund ein Kilo auf die Waage.

Wer sich nicht einen ganz so großen Luxus leisten kann oder will: Für ein Eisbein mit Sauerkraut und Kartoffelbrei bezahlt man etwa in der Augustiner-Festhalle knapp 25 Euro. Ein Wiener Schnitzel gibt‘s im Hacker-Festzelt für 33,50 Euro. Im Paulaner Festzelt bekommt man eine halbe Ente für gut 40 Euro.