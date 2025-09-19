Weißwurst für 99 Cent und Fahrgeschäfte für 1,50 Euro: Hier ist die Wiesn noch günstig

Eine Maß Bier für 15 Euro, 10 Euro für eine Runde mit dem Riesenrad und dann noch Ausreißer wie das 410-Euro-Steak: Das Oktoberfest, so klar kann man es sagen, ist extrem teuer. Klar, denn Millionen von Menschen drängen sich auf dem Festgelände und sind bereit, die hohen Preise zu bezahlen. Aber es gibt sie auch, die Momente, in denen die Wiesn günstig ist. Ein Überblick:

Faire Oktoberfest-Preise fürs Mittagessen und eine Weißwurst für 99 Cent

Wer die Möglichkeit hat, sollte unter der Woche mittags auf die Wiesn zu gehen. Zur sogenannten „Mittagswiesn“ lässt sich einiges sparen. So bieten die meisten Zelte von Montag bis Freitag mittags wechselnde Speisen zu – für Münchner Verhältnisse – sehr fairen Preisen an, um mehr Leute zu den ruhigeren Zeiten auf das Festgelände zu locken.

Auch viele Fahrgeschäfte und Stände haben unter der Woche bis 15 Uhr günstigere Preise. Oft sind es die gleichen Aktionen wie an den Familientagen, den beiden Dienstagen: Dann gelten die Angebote bis 19 Uhr.

Besonders hervorzuheben ist bei den Mittagsangeboten der Glöckle Wirt, eines der kleinen Festzelte. Unter der Woche kostet hier eine Weißwurst gerade einmal 99 Cent. Das Angebot gibt es Weißwurst-typisch auch nur bis 12 Uhr.

Fahrgeschäfte für 1,50 Euro auf der Oidn Wiesn

Gerade für Familien mit Kindern ist auch die Oide Wiesn ein Spartipp. Dieser Bereich im Süden des Festgeländes kostet für Erwachsene zwar erst einmal vier Euro Eintritt, für Kinder (bis 15 Jahre) ist er aber kostenlos. Die historischen Fahrgeschäfte, darunter Autoscooter, Geisterbahn und Kettenkarussell, kosten hier dann aber nur noch 1,50 Euro pro Fahrt.

Was zu einem Volksfest dazugehört, ist der Blick von oben. Der Klassiker dafür ist das große Riesenrad – ein Ticket kostete 2024 für einen Erwachsenen jedoch 10 Euro.

Einen ähnlich guten Blick bietet hingegen die Bavaria. Am westlichen Ende der Theresienwiese thront die riesige Statue auf einem Sockel vor der Ruhmeshalle. Eine Wendeltreppe führt zum Kopf, von wo aus sich die Festwiese überblicken lässt. Der Eintritt kostet 5 Euro, damit also nur halb so viel wie ein Ticket fürs Riesenrad.

Noch ein wenig günstiger ist dieser Aussichtspunkt direkt neben der Theresienwiese: Der 97 Meter hohe Turm der Paulskirche kann für 4 Euro bestiegen werden.

Oktoberfest 2025: Das ist auf der Wiesn ganz umsonst

Und dann gibt es da noch Dinge, die ganz umsonst sind. So haben die Stadtwerke München auf dem Festgelände seit 2023 Trinkwasserbrunnen installiert. 2025 sind es zehn Standorte, an denen Besucherinnen und Besucher gratis Wasser zapfen können. Da der Preis für einen Liter Wasser im Festzelt bei fast 11 Euro liegt, ist das definitiv eine Überlegung wert.

Ein weiterer Spartipp: In den Biergärten ist es erlaubt, sich sein Essen selbst mitzubringen. So schreibt es die bayerische Biergartenverordnung vor – und die gilt auch für die Biergärten auf dem Oktoberfestgelände. Getränke mitzubringen ist trotzdem tabu, und im Inneren der Zelte gilt die Regelung auch nicht. Außerdem erschweren es die Sicherheitsvorkehrungen inzwischen, eine vollständige Brotzeit mit auf das Festgelände zu bringen: Erlaubt sind nur kleine Taschen mit maximal drei Litern Füllmenge. Ein paar Brezen oder belegte Brote für den Biergartenbesuch bekommt man aber schon unter.