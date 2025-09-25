Vom Taschendiebstahl bis hin zu Sexualdelikten: Mehrere Straftaten in den ersten Wiesn-Tagen

Knapp eine Million Besucherinnen und Besucher wurden am ersten Wiesn-Wochenende gezählt. Bei so vielen Menschen ist nicht nur für Sanitäterinnen und Sanitäter eine Menge zu tun: Die haben allein am ersten Wiesn-Samstag hunderte Patientinnen und Patienten versorgt, insbesondere wegen hitzebedingter Kreislaufprobleme. Doch auf dem Oktoberfest kommt es auch jedes Jahr wider zu Gewaltdelikten und sexuellen Übergriffen. Damit die Wiesn möglichst sicher ist, gibt es für Frauen, die besonders oft Opfer sexueller Belästigungen werden, spezielle „Safe Spaces“.

Vergewaltigung: 49-Jähriger fasst 21-Jähriger mehrfach in den Intimbereich

Auch am Montag und Dienstag ist es zu mehreren Delikten gekommen: Ein 49-Jähriger ist nach einem Wiesn-Besuch wegen Vergewaltigung angezeigt worden. Der 49-jährige Mann fasste einer 21-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen Polizeiinformationen zufolge mehrfach gegen ihren Willen in den Intimbereich. Sie verständigte daraufhin den Sicherheitsdienst, der die Polizei kontaktierte. Anschließend wurden sie zur Wiesn-Wache gebracht.

Der Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des Dienstags soll ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob er in Untersuchungshaft muss. Das Kommissariat hat weitere Ermittlungen übernommen.

Icon vergrößern Das Gedränge auf der Wiesn ist groß, die Gelegenheit nutzen Taschendiebe. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Gedränge auf der Wiesn ist groß, die Gelegenheit nutzen Taschendiebe. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Mann holt sein Glied in Festzelt heraus

Am Montagabend gegen 18 Uhr öffnete ein 32-Jähriger Wiesnbesucher in einem Festzelt den Latz seiner Lederhose und holte sein Geschlechtsteil heraus, als er auf einem Tisch stand. Eine Besucherin der Wiesn bemerkte es und kontaktierte den Sicherheitsdienst, der den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festhielt. Der Mann wurde wegen Verstoßes nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (Belästigung der Allgemeinheit) angezeigt und nach einer Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen.

50-Jähriger tätigt ausländerfeindliche Äußerungen

Ein 50-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg wurde angezeigt, nachdem er Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Eingang eines Festzeltes am Montag ausländerfeindlich beleidigte und eine Grußgeste aus der NS-Zeit zeigte. Ein Zeuge beobachtete die Szene und verständigte den Polizeinotruf. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Wiesn-Wache wieder entlassen. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Icon vergrößern Es ist viel los zum Start der Wiesn. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Es ist viel los zum Start der Wiesn. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Taschendiebstahl: 37-Jähriger festgenommen

Ein 37-Jähriger wurde von Fahndern dabei beobachtet, wie er eine Geldbörse aus einer Handtasche im Gedränge in einem Festzelt zog. Daraufhin wurde er festgenommen und zur Wiesn-Wache gebracht. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Mann bringt Hirschfänger mit zur Wiesn

Ein 52-jähriger US-Amerikaner wollte am Montag ein Festzelt betreten. Ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter konnte erkennen, dass der 52-Jährige einen Hirschfänger, eine Stichwaffe, dabei hatte. Er wurde daraufhin vom Sicherheitsdienst kontrolliert und festgehalten, bis die Polizei eintraf. Der Mann wurde wegen des Begehens einer Ordnungswidrigkeit nach der Oktoberfestverordnung angezeigt und nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen. Die Ermittlungen übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.