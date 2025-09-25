So wird das Wetter am zweiten Oktoberfest-Wochenende

Vergangenes Wochenende startete das Oktoberfest in München bei traumhaftem Wetter. Doch schon bald wurden die 27 Grad und der strahlende Sonnenschein von grauen Wolken und Regen abgelöst. In der nördlichen Hälfte von Bayern galt am Mittwoch sogar eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wegen Dauerregens und an der tschechischen Grenze eine wegen Sturmböen. Am zweiten Wiesn-Wochenende soll es bewölkt und regnerisch bleiben, aber in einer Region Bayerns soll sich auch mal die Sonne zeigen.

Laut den Meteorologen des DWD bleibt das Wetter im Freistaat am Freitag bewölkt. Vor allem in Schwaben und im westlichen Teil Frankens soll es regen. Nach Osten hin prognostizieren die Wetterexperten einzelne Schauer. Im bayerischen Regierungsbezirk Niederbayern soll sich im Laufe des Tages gelegentlich die Sonne zeigen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen zwölf und 19 Grad, es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, vorwiegend aus nordöstlichen Richtungen.

Zum Wiesn-Start herrschte traumhaftes Wetter in München. Am zweiten Wiesn-Wochenende müssen sich die Menschen in Bayern auf niedrigere Temperaturen einstellen. Foto: Felix Hörhager, dpa

Am Sonntag soll sich in Bayern zwischendurch wieder die Sonne zeigen

In der Nacht zum Samstag ist es wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise wird es regnen. Zum Teil bildet sich laut der Vorhersage des DWD Nebel. In der Früh sinken die Temperaturen auf Werte zwischen zehn und fünf Grad.

Am Samstag ist das Wetter wechselnd bis stark bewölkt. Örtlich soll es etwas Regen geben. Maximal werden Temperaturen von 13 bis 18 Grad erreicht. In der Nacht zum Sonntag ist der Himmel laut der Experten des DWD wolkig, örtlich kann es zu Schauern kommen. Wie in der vorigen Nacht bildet sich stellenweise Nebel. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad.

Zehn-Tages-Trend des DWD prognostiziert Temperaturen bis an die 20 Grad

Am Sonntag bleibt das Wetter bewölkt und es kommt örtlich zu Schauern, aber zwischendurch soll es auch sonnige Abschnitte geben. Die DWD-Meteorologen prognostizieren Tageshöchsttemperaturen von 15 bis 19 Grad. Ob diese sonnigen Abschnitte den Beginn einer schönen Spätsommerphase markieren, muss sich noch zeigen. Laut dem Zehn-Tages-Trend des Wetterdienstes sollen in der kommenden Woche die Niederschläge abnehmen und die Temperaturen tagsüber bis an die 20-Grad-Marke steigen. Möglicherweise können sich Wiesn-Besucherinnen und -Besucher auf ein paar sonnige Tage auf dem Oktoberfest freuen.