Drei Fälle in sechs Tagen: Upskirting findet auf der Wiesn jeden zweiten Tag statt

Alle zwei Tage ein Fall. Das ist die bisherige Upskirting-Bilanz der Münchner Polizei auf dem diesjährigen Oktoberfest. Bereits drei Personen sind Opfer von ungewollten Intimbildern geworden. Das teilte die Münchner Polizei bei einem Pressetermin am Freitagnachmittag mit. Zuerst berichtete der Bayerische Rundfunk (BR) darüber. Ungewöhnlich hoch seien die Zahlen heuer nicht.

Upskirting auf der Wiesn: Mann fotografiert Frau unter den Rock

Der bisher letzte gemeldete Fall ereignete sich am Donnerstag. Am Nachmittag fotografierte ein 36-jähriger Mann einer Wiesnbesucherin heimlich unter den Rock. Ein Mitarbeiter des örtlichen Sicherheitsdienstes beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten auf den Täter und nahmen den 36-Jährigen auf die Wiesn-Wache mit. Hier stellten die Polizisten das Telefon des Verdächtigen sicher.

Im Anschluss zeigten sie den Mann wegen der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen an. Der Italiener musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro zahlen, um aus der Wache entlassen zu werden. Wie das Polizeipräsidium München mitteilte, übernahmen die Kollegen der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

Upskirting: Worum es dabei geht

Als sogenanntes „Upskirting“ und „Downblousing“ werden Straftaten bezeichnet, bei der einer Person heimlich und gegen ihren Willen unter den Rock oder das Kleid beziehungsweise in den Ausschnitt gefilmt oder fotografiert wird. Die Täter veröffentlichen diese Intimbilder zum Teil auf Messengerdiensten oder in den sozialen Medien.

Seit Januar 2021 ist das aber eine Straftat. Upskirting und Downblousing werden seitdem als Sexualdelikte gewertet. Täter erwarten bei einer Verurteilung eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Seitdem das Gesetz eingeführt wurde, ist es sowohl strafbar, solche Bilder oder Videos aufzunehmen, als auch, diese zu verbreiten oder weiterzuverwenden. Das Gesetz bezieht sich gleichzeitig auch auf Gaffer an Unfallstellen.

Auf der Wiesn sind einige Hundert Polizisten im Einsatz – auch gegen Upskirting. Foto: Felix Hörhager, dpa (Archivbild)

Sexualdelikte auf der Wiesn: Mehrere Vorfälle auf dem Wiesngelände

Wie Polizeihauptkommissar Christian Drexler vom Polizeipräsidium München gegenüber dem BR sagte, hätten die beiden weiteren Fälle auf dem Hügel bei der Bavaria und – wie im Fall vom Donnerstag – in einem Festzelt stattgefunden. Seit der vergangenen Wiesn hätten sich die Anzahl der Vorfälle von Upskirting nicht verändert. Drexler sagte, dass auch 2024 drei Vorfälle nach sechs Festtagen gemeldet worden waren. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr acht bekannte Fälle von Upskirting.

Alle acht Straftaten von 2024 hätten demnach in einem der Münchner Festzelte stattgefunden. In den vergangenen Jahren stand vor allem das beliebte Fahrgeschäft „Teufelsrad“ im Fokus der Debatten. Hier wurden zahlreiche Fälle von Upskirting bekannt, nachdem Zuschauer Videos von Wiesnbesucherinnen auf der Drehscheibe auf sozialen Medien verbreitet hatten.

Upskirting: Wo Betroffene Hilfe finden

Nicht zuletzt aufgrund solcher Vorfälle gibt es auf dem Wiesngelände einen sogenannten „Safe Space“, also sicheren Raum für Betroffene von sexualisierten Straftaten. Der „Safe Space“ befindet sich im Servicezentrum der Wiesn zwischen der Wiesn-Wache und der „Ersten Hilfe“.

Gleichzeitig finden Besucher des Volksfestes weitere Informationen und Hilfsangebote auf einer eigens eingerichteten Website sowie in Flyern und auf den sozialen Medien. Zudem sind einige Zelte auf dem Oktoberfest sogenannte „Safe Now“-Zonen. Über die vorher installierte App können Besucher den Sicherheitsdienst informieren, wenn sie sich unsicher fühlen. Die App schickt den Mitarbeitern den genauen Standort der Person, die um Hilfe bittet. Heuer sind folgende Zelte eine „Safe Now“-Zone:

Ochsenbraterei

Schottenhamel-Zelt

Armbrustschützenzelt

Hofbräu Festzelt