Eine Oktoberfestbedienung erzählt: "Die Wiesn ist wie Urlaub"

Plus Verena Schulte aus Niederbayern bedient seit zehn Jahren auf Volksfesten. Sie erzählt, wie sie dazu gekommen ist und warum diese Saison anders ist als alle davor.

Um zehn Maßkrüge oder elf Hendl gleichzeitig durch die Gegend zu tragen, nehmen sich wahrscheinlich die wenigsten Menschen Urlaub. Doch Verena Schulte aus Niederbayern hat sich vor Corona jedes Jahr von ihrem regulären Gastronomie-Job freigenommen, um auf verschiedenen Volksfesten zu bedienen. In dieser Saison war aber vieles anders, und die gelernte Köchin arbeitete zum ersten Mal "hauptberuflich" in Bierzelten. Aktuell im Hackerzelt auf dem Münchner Oktoberfest.