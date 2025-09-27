Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Oktoberfest-Gelände wegen Überfüllung geschlossen

München

Oktoberfest-Gelände wegen Überfüllung geschlossen

Auf der Theresienwiese in München sind zu viele Feiernde – auch in den Straßen rund um das Festgelände geht nichts vorwärts. Die Polizei richtet einen Appell an andere Besucher und Touristen.
Von Dominik Schätzle
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Oktoberfest ist am Samstag so viel los, dass die Stadt München und die Polizei das Gelände am Abend schließen.
    Auf dem Oktoberfest ist am Samstag so viel los, dass die Stadt München und die Polizei das Gelände am Abend schließen. Foto: Felix Hörhager, dpa

    Das Oktoberfest-Gelände auf der Münchner Theresienwiese wurde am Samstagabend wegen Überfüllung geschlossen. Das teilte die Polizei gegen 18 Uhr auf X mit. Zudem appellieren die Beamten dort an weitere mögliche Gäste: „Kommt nicht mehr auf das Oktoberfest.“

    Stadt München schließt am Samstagabend Eingänge zur Wiesn

    Die Stadt München habe beschlossen, die Eingänge zur Wiesn zu sperren, da sich zu große Menschenmassen auf der Theresienwiese befänden, berichtet der BR. So sei in manchen Straßen rund um das Festgelände nichts mehr vorwärts gegangen.

    Zudem gebe es derzeit Durchsagen zu einer geordneten Räumung des Festgeländes, heißt es in dem Bericht. Ob auch die Festzelte geleert werden müssen und ob das Gelände den Rest des Tages geschlossen bleibt, ist derzeit noch nicht bekannt.

    Die Polizei bittet die Wiesn-Besucher, die die Heimreise antreten wollen, die U-Bahnhaltestellen Goetheplatz, Theresienwiese oder Schwanthalerhöhe zu nutzen. Eine Gefahr auf dem Oktoberfest bestand dabei aber zu keiner Zeit, wie die Beamten in einem weiteren Post ebenfalls auf X mitteilten. Wegen einer „kurzzeitigen Überfüllung“ sei es auf dem Gelände zu Sperrungen gekommen, „es bestand und besteht keine Gefahr“, so die Münchner Polizei.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden