Oktoberfest-Gelände wegen Überfüllung geschlossen

Das Oktoberfest-Gelände auf der Münchner Theresienwiese wurde am Samstagabend wegen Überfüllung geschlossen. Das teilte die Polizei gegen 18 Uhr auf X mit. Zudem appellieren die Beamten dort an weitere mögliche Gäste: „Kommt nicht mehr auf das Oktoberfest.“

Stadt München schließt am Samstagabend Eingänge zur Wiesn

Die Stadt München habe beschlossen, die Eingänge zur Wiesn zu sperren, da sich zu große Menschenmassen auf der Theresienwiese befänden, berichtet der BR. So sei in manchen Straßen rund um das Festgelände nichts mehr vorwärts gegangen.

Zudem gebe es derzeit Durchsagen zu einer geordneten Räumung des Festgeländes, heißt es in dem Bericht. Ob auch die Festzelte geleert werden müssen und ob das Gelände den Rest des Tages geschlossen bleibt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet die Wiesn-Besucher, die die Heimreise antreten wollen, die U-Bahnhaltestellen Goetheplatz, Theresienwiese oder Schwanthalerhöhe zu nutzen. Eine Gefahr auf dem Oktoberfest bestand dabei aber zu keiner Zeit, wie die Beamten in einem weiteren Post ebenfalls auf X mitteilten. Wegen einer „kurzzeitigen Überfüllung“ sei es auf dem Gelände zu Sperrungen gekommen, „es bestand und besteht keine Gefahr“, so die Münchner Polizei.