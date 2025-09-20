Jürgen Drews verschmäht Wiesn-Maßkrug

Schlagerstar Jürgen Drews (80) hat das Bier zur Eröffnung des Oktoberfests verschmäht. Er sei «Anti-Alkoholiker», sagte er dem Bayerischen Rundfunk (BR) im Schottenhamel-Festzelt, wo Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das weltbekannte Volksfest eröffnet hatte. «Ich trinke keinen Alkohol», fügte Drews an, der ankündigte, das Bier an Moderator Florian Silbereisen weiterzureichen, der neben ihm stand. Silbereisen hatte aber eine Lösung parat: «Es gibt auch alkoholfreies Bier, das holen wir dir gleich!»

Icon vergrößern Traditionell beim Anstich dabei - Florian Silbereisen. Foto: Britta Schultejans/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Traditionell beim Anstich dabei - Florian Silbereisen. Foto: Britta Schultejans/dpa