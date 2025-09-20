Icon Menü
Oktoberfest: Jürgen Drews verschmäht Wiesn-Maßkrug

Oktoberfest

Jürgen Drews verschmäht Wiesn-Maßkrug

Das Bier fließt in Strömen nach der Eröffnung des Oktoberfests. Doch Schlagerstar Jürgen Drews verschmäht den Maßkrug - und gibt ihn an einen anderen Promi weiter.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Jürgen Drews (l.) ist auf dem Oktoberfest zu Gast.
    Jürgen Drews (l.) ist auf dem Oktoberfest zu Gast. Foto: Britta Schultejans/dpa

    Schlagerstar Jürgen Drews (80) hat das Bier zur Eröffnung des Oktoberfests verschmäht. Er sei «Anti-Alkoholiker», sagte er dem Bayerischen Rundfunk (BR) im Schottenhamel-Festzelt, wo Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das weltbekannte Volksfest eröffnet hatte. «Ich trinke keinen Alkohol», fügte Drews an, der ankündigte, das Bier an Moderator Florian Silbereisen weiterzureichen, der neben ihm stand. Silbereisen hatte aber eine Lösung parat: «Es gibt auch alkoholfreies Bier, das holen wir dir gleich!»

    Traditionell beim Anstich dabei - Florian Silbereisen.
    Traditionell beim Anstich dabei - Florian Silbereisen. Foto: Britta Schultejans/dpa
