Kellnerinnen lassen mutmaßlichen Geldfälscher auffliegen

Mehrere tausend Euro Falschgeld konnte die Polizei wegen zwei aufmerksamen Oktoberfest-Bedienungen aus dem Verkehr ziehen. Ein Gast habe am Montag zweimal ein Getränk bestellt und versucht, mit gefälschten 50-Euro-Scheinen zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Die Kellnerinnen bemerkten dies und informierten die Beamten.

Bei einer Durchsuchung des Hotelzimmers des Verdächtigen fanden die Polizisten schließlich Blüten im Wert von mehreren tausend Euro. Gegen den 39-Jährigen werde nun wegen gewerbsmäßiger Geldfälschung und Inverkehrbringen von Falschgeld ermittelt, hieß es weiter. Ein Richter entscheidet jetzt, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft muss.