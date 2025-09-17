Prognose: Wetter wird zum Wiesn-Anstich traumhaft

Zum Anstich auf der Wiesn wird sich das Wetter am Samstag voraussichtlich von seiner besten Seite zeigen. Nach etwas Frühnebel lacht in München die Sonne fast ungetrübt vom Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. In der Landeshauptstadt dürften die Temperaturen demnach auf 30 Grad steigen. «Da könnten Bier und Schweiß um die Wette fließen», kommentierte ein DWD-Meteorologe gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Der Wind bleibe eher schwach, die Nacht trocken und mit 14 Grad auch für die Nachtschwärmer noch vergleichsweise angenehm. Auch im restlichen Freistaat wird es am Samstag mit mindestens 26 Grad überall noch einmal richtig schön sommerlich, nachts kühlt es auf höchstens zehn Grad ab.

Perfektes Wiesn-Wetter am Wochenende

Der Sonntag wird der Vorhersage zufolge ebenfalls freundlich. Zwar ziehen nachmittags Wolken aus Baden-Württemberg heran, doch dürfte es bis auf einige Schauer in Unterfranken am Nachmittag und Abend im Freistaat trocken und warm bleiben. In München sind dabei erneut bis zu 29 Grad drin – perfekte Bedingungen also für einen Bummel über die Theresienwiese, bevor es dann in der Nacht in Bayern leicht abkühlt und teils Schauer fallen.

Ab Montag dreht das Wetter: wechselhaft, mit Schauern und vereinzelt auch Gewittern. Doch gerade in Ober- und Niederbayern dürfte sich auch die Sonne zeigen. Die Temperaturen im Freistaat sinken auf 20 bis 25 Grad, nachts geht es bis auf 9 Grad runter.

Nächste Woche dann wechselhaft

Dienstag und Mittwoch werden in Bayern nach derzeitigem Stand von Schauern und einigen Gewitter geprägt sein. «Wie kräftig diese wo ausfallen, lässt sich derzeit noch nicht mit Bestimmtheit sagen», erläuterte der Wetterfachmann unter Verweis auf die auseinandergehenden Prognosemodelle. Ziemlich sicher ist jedoch, dass das Sommer-Feeling bei Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad am Dienstag und nur noch 16 bis 21 Grad am Mittwoch dahin sein wird.

Zumal auch der Donnerstag wechselhaft wird, mit Regenschauern und einigen Gewittern. Zwar könnte sich zwischendurch die Sonne zeigen, doch die Temperaturen liegen dann nur noch bei 16 bis 20 Grad. In der Nacht wird es dann teils einstellig bei Werten um 8 Grad.