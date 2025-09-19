Oktoberfest über den Wolken: Warum manche Flüge ab München zum Wiesn-Erlebnis werden

Pünktlich zum Oktoberfest starten der Flughafen München und die Lufthansa wieder Aktionen, um vielen Passagierinnen und Passagieren ein gewisses Wiesn-Erlebnis mitzugeben. Am Donnerstag stimmten der Airport sowie die Lufthansa Trachtencrew gemeinsam mit der Trachtengruppe des Isargau Trachtenverbands auf das 190. Oktoberfest ein, das am Samstag startet. Mit dabei war auch die bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, Michaela Kaniber (CSU). Was planen der Flughafen und die Lufthansa für den Wiesn-Zeitraum?

Oktoberfest am Flughafen München: Das ist geboten

Während auf der Theresienwiese das Original stattfindet, gibt es am Airport die abgespeckte Variante. Die Fluggäste werden auf dem Münchner Flughafen in diesem Zeitraum im Terminal 2 mit Lebkuchenherzen und gebrannten Mandeln begrüßt, wie der Flughafen am Donnerstag mitteilt. An einigen ausgewählten Tagen treten zudem Trachtengruppen sowohl im öffentlichen Bereich als auch hinter den Sicherheitskontrollen auf. Außerdem soll es thematische Pop-up-Stores geben mit speziellen Angeboten zur Festzeit. In der Flughafen-Brauerei „Airbräu“ gibt es ab dem 20. September an den Wochenenden Live-Musik.

Die Lufthansa führt derweil ihre Wiesn-Tradition fort: Die Trachtencrew der Airline fliegt – wie der Name es schon sagt – auf ausgewählten Flügen ab dem Münchner Flughafen in Tracht und mit weiteren bayerischen Extras. In diesem Jahr ist die Trachtencrew am 20. September im Flieger von der bayerischen Landeshauptstadt nach Shanghai (China) unterwegs, am 29. September nach Seoul (Südkorea), wie es in der Mitteilung heißt. Außerdem soll es weitere Trachtenflüge zu europäischen Zielen geben.

Lufthansa-Trachtencrew in Flügen ab München unterwegs

Die Lufthansa startete mit der Trachtencrew nach eigenen Angaben bereits im Jahr 2006. Der erste Trachtenflug ging am 1. September 2006 in die US-Metropole New York – seitdem seien über 30 Ziele weltweit von München auf diese Weise angeflogen worden. Während des Oktoberfests serviert die Fluggesellschaft in der Business Class zudem bayerische Spezialitäten, ebenso wie in den Lufthansa Lounges im Terminal 2 des Münchner Flughafens.

Der Flughafen München erwartet während des Oktoberfest-Zeitraums mehr als 16.000 Starts und Landungen mit insgesamt rund 2,3 Millionen Passagierinnen und Passagieren. Dies entspreche einem Fluggast-Zuwachs von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.