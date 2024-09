Wiesn-Wetter: Erstes Wochenende wird sonnig und mild

Am Samstag um 12 Uhr heißt es wieder „O‘zapft is!“ in der bayerischen Landeshauptstadt. Das 189. Münchner Oktoberfest startet dann mit dem traditionellen Fassanstich von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in der Schottenhamel-Festhalle. Das Wetter scheint aller Voraussicht nach auf der Seite aller Besucherinnen und Besucher zu sein: Zum ersten Wiesn-Wochenende werden Sonne und milde Temperaturen erwartet.

Wetter auf dem Oktoberfest 2024: Sonne und milde Temperaturen zum Start

So soll der Samstag, der 21. September, laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zwar mit Frühnebel und Temperaturen um die sieben Grad starten, doch später zeigt sich die Sonne über München und das Thermometer klettert auf spätsommerliche 21 Grad.

Am Sonntag das gleiche Bild: Morgens Nebel und Tiefstwerte um die sieben Grad, später Sonne und Wolken und ebenfalls Temperaturen bis 21 Grad. Wie die DWD-Trendvorhersage zeigt, sollte sich auch der Start in die erste Oktoberfest-Woche relativ warm und in einem ähnlichen Temperaturbereich gestalten.

Oktoberfest-Wetter zeigte sich zuletzt wechselhaft

Nicht immer spielte das Wetter den Wiesn-Gästen in die Karten. Alleine in den beiden vergangenen Jahren zeigte es sich von zwei ganz unterschiedlichen Seiten. 2023 gab es teils sommerlich-heiße Temperaturen, die Biergärten der Festzelte auf der Theresienwiese platzten vor lauter Menschen aus allen Nähten. Noch 2022 war das Oktoberfest so verregnet und kühl, dass sich Besucherinnen und Besucher über die Plätze in den Zelten freuten - und nicht nur Bier (die Maß Bier kostet in diesem Jahr rund 15 Euro), sondern auch Glühwein in großen Mengen aus- beziehungsweise eingeschenkt wurde.