Wiesn-Wetter in München: Wolkenverhangenes Wochenende zum Ende des Oktoberfests

Zum Auftakt des Münchner Oktoberfestes 2024 gab es nahezu „Kaiserwetter“. Doch danach wurde es durchwachsener und wolkig, mittlerweile hat die meteorologische Lage komplett umgeschlagen. Die milden Temperaturen sind einem feucht(fröhlich)en Wiesn-Spaß gewichen, Wind und Regen trübten dem ein oder anderen Besucher und Besucherin die Laune.

„So gut wie heute wird es so schnell nicht mehr“, sagte bereits vergangene Woche der DWD-Wetterberater Martin Schwienbacher. Das sei „nicht optimal“ für die Veranstalter. „Aber sie haben ja bei der Eröffnung Glück gehabt.“ Zu Beginn der zweiten Oktoberfest-Woche gab es tagsüber Temperaturen bis zu 15, 16 Grad und kühle Bedingungen.

Oktoberfest-Wetter: Kühler Wiesn-Abschluss mit zeitweise Regen

Am Samstag bleibt das Wetter laut dem Online-Portal Wetter.com ähnlich trüb wie in der gesamten zweiten Wiesn-Woche: Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 10 Grad mit Wind aus nordwestlicher Richtung und immer wieder Windböen. Von morgens bis nachmittags regnet es mit kurzen Unterbrechungen. Abends bleibt es trocken. Am Sonntag haben Wiesn-Fans noch einmal die Möglichkeit, das Fest bei Sonne zu genießen. Zum Mittag hin werden die Wolken weniger, verschwinden aber nicht komplett. Abends zieht es wieder zu. Die Höchsttemperatur liegt bei 12 Grad.

Dass es im Hinblick auf das Wetter noch „schlimmer“ geht, zeigt übrigens ein Rückblick in das Jahr 2022: Bei niedrigen Temperaturen und anhaltendem Regenwetter mit eisigem Wind konnte man auf dem Festgelände der Münchner Theresienwiese Glühwein genießen...

Positive Wetterbilanz für das Oktoberfest 2024 bisher

Laut Veranstalter war das Oktoberfest 2024 bisher übrigens friedlich geprägt. Die Gründe für den laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) „extrem entspannten Verlauf“ sehen Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) und der Pressesprecher der Münchner Polizei, Andreas Franken, vor allem im meist guten Wetter. „Das Wetter war schön und freundlich. Und entsprechend freundlich waren auch die Besucher“, sagte Franken. Bleibt zu hoffen, dass es nach der Wetterwende in München nicht auch im Hinblick auf Sicherheit eine Trendumkehr gibt.