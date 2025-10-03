Wiesn-Besuch am langen Wochenende gut planen

Lust auf den Endspurt des Oktoberfestes am langen Wochenende? In diesem Falle sollte man gut planen. Insbesondere am Freitag und Samstag könne es zum Reservierungswechsel eng werden in der Wirtsbudenstraße, teilte die Wiesn-Pressestelle auf Anfrage mit.

Zwischen 16.00 und 18.00 Uhr seien die Haupteingänge der großen Festzelte in der Regel geschlossen. Besucher ohne Reservierungen hätten dann kaum eine Chance, ins Zelt zu gelangen. «Anstellen lohnt sich nicht!» Tipps zum erwarteten Ansturm der Gäste gibt das Besucher-Barometer auf der offiziellen Homepage des Oktoberfestes inklusive Live-Kamera.

Auf Seitenstraßen ausweichen

Wer in besucherstarken Zeiten dennoch unterwegs ist auf der Festwiese, sollte die Straße zwischen den großen Zelten meiden und etwa auf die Matthias-Pschorr-Straße oder Seitenstraßen ausweichen.

Eine Überfüllung wie am Samstag vor einer Woche wollen die Stadt München und die Polizei unbedingt vermeiden. Dafür soll die Menschenmenge gezielt beobachtet und analysiert werden, Crowd Spotting nennt sich das. Zudem sollten die Gäste auf Lautsprecherdurchsagen achten, die es auch in mehreren Sprachen geben soll. Auch die Polizei will stärker vor Ort sein.

Mit dem langen Wochenende startet die Wiesn in ihren Endspurt. (Archiv) Foto: Matthias Balk/dpa

Das Festzelte irgendwann voll sind und geschlossen werden, ist nicht ungewöhnlich. (Archiv) Foto: Felix Hörhager/dpa