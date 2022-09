Wiesn-Besucher füllt Bier um – das kommt gar nicht in die Tüte!

Weil er den Krug nicht mit nach draußen nehmen darf, greift ein Gast zu kuriosen Mitteln, um sein Bier mitzunehmen. Und der Bayer fragt sich zu Recht: "Braucht’s des?!"

Sagen wir es mal so: Grundsätzlich ist das, was dieser Wiesn-Besucher aus Fernost da tat, ja durchaus löblich. Bayerisches Bier zu vergeuden, wäre schließlich Frevel – nicht nur angesichts der maßlosen Maßpreise auf dem Oktoberfest. Ob es Sparsamkeit war, der Respekt vor bajuwarischer Braukunst oder einfach nur der Durst, der ihn antrieb, wissen wir nicht.

Fest steht nur, der Mann wurde berühmt, weil jemand mitgefilmt hat, wie er in aller Seelenruhe sein käuflich erworbenes, aber noch nicht ausgetrunkenes Bier transportfähig machte. Zuvor hatte er offenbar versucht, das Zelt samt Krug zu verlassen, worauf ihm ein Kellner erklärte, das sei keine gute Idee, weil verboten. Da aber sein Zeitbudget, die volle Blase oder die oktoberfestuntaugliche Leber es nicht tolerierten, den vorhandenen Bierrest in einem Zug herunter zu kippen, musste eine andere Lösung her.

Und damit kommen wir an den Punkt, wo sich der Bayer völlig zu Recht fragt: „San’S mir ned bös, aber braucht’s des?!“ Irgendwo hat schließlich auch die sprichwörtliche Liberalitas Bavariae ihre Grenzen. Was war also passiert?

Bierzeltbesucher kippt seine Maß in eine Plastiktüte

Unter den Augen konsternierter Zeitzeugen begann der zugereiste Bierzeltbesucher, seine angebrochene Maß in eine durchsichtige Plastiktüte zu schütten. Anschließend verknotete er das gelbe, wackelpuddingartige Gebilde samt Schaumkrone sorgfältig zu einem tragbaren und doch irgendwie untragbaren Bündel. Schließlich darf man zwar den Krug nicht mitnehmen, vom Inhalt aber hatte niemand gesprochen.

Ob sich der Mann später aus dem lauen Rest noch eine neue Halbe kreiert oder das Bier direkt aus dem Beutel zu sich genommen hat, wollen wir uns lieber nicht vorstellen.

