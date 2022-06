Oktoberfest

Wiesn nur ohne Corona-Regeln? Das sagen Wirte und Schausteller

Keine Corona-Einschränkungen und das Bier so teuer wie nie zuvor: So läuft nach aktuellem Stand das Oktoberfest 2022.

Plus Ganz oder gar nicht. Das ist die Einstellung von Münchens Oberbürgermeister zum größten Volksfest der Welt. Eine Absage hätte wohl für manche dramatische Folgen.

Von Marco Keitel

Unbeschwert auf Bierbänken tanzen, den Maßkrug in der Hand, dicht gedrängt. Dass das wieder ohne Corona-Regeln funktioniert und nicht gleich die nächste Omikron-Welle auslöst, haben Volksfeste im Frühjahr gezeigt, etwa der Augsburger Plärrer. Klappt das auch in einer deutlich größeren Dimension beim Oktoberfest in München? Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) sagt: Es muss. Die Wiesn wird heuer nach seiner Ansage nur ohne jegliche Einschränkungen zum Schutz vor Corona stattfinden – oder gar nicht. Zugangsbeschränkungen ließen sich schließlich "nicht vier Wochen vorher aus dem Hut zaubern", wie Reiter am Mittwochabend dem Bayerischen Rundfunk sagte. Also ganz oder gar nicht. Aber das "gar nicht", also das Restrisiko einer Absage, könnte für Wirte und Schausteller im Bankrott enden.

