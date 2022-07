Wiesn trotz Corona: Ist die Durchführung des Oktoberfests vernünftig?

Plus Trotz steigender Corona-Fallzahlen soll das Oktoberfest stattfinden. Das bekräftigen Wiesn-Chef Baumgärtner und Oberbürgermeister Reiter. Wie sicher ist die Ausrichtung aber wirklich?

In gut zwei Monaten soll das größte Volksfest der Welt nach zwei Jahren Corona-Pause beginnen. Obwohl die Vorbereitungen für das Oktoberfest bereits auf Hochtouren laufen, ist noch nicht sicher, ob die Veranstaltung auch tatsächlich wie geplant vom 17. September bis zum 3. Oktober stattfinden kann. Denn Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) will die Wiesn nur ohne Einschränkungen ausrichten. Vor kurzem stellte er gegenüber dem Bayerischen Rundfunk klar: Die Wiesn gibt es nur ganz oder gar nicht. Man könne Zugangsbeschränkungen schließlich "nicht vier Wochen vorher aus dem Hut zaubern." Aber ist eine Ausrichtung des Oktoberfests angesichts steigender Corona-Fallzahlen ohne jegliche Beschränkungen überhaupt möglich?