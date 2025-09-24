Wiesn-Wurstprüfungskommission testet Schweinswürstl

Nur eine Sorte Schweinswürstl auf dem Oktoberfest hat die Bestnote verdient - das ist das Ergebnis der diesjährigen Wiesn-Wurstprüfung. Weitere sieben Würste bewertete die Wurstprüfungskommission mit der Note 2 als gut.
Von Geruch bis Geschmack
Für die Wurstprüfung verkostete das Gremium acht Würste aus Festzelten, Wurstbratereien und von Essensständen. Die Kriterien: Geruch, Aussehen, Konsistenz und natürlich auch der Geschmack. Beteiligt sind Vertreterinnen und Vertreter von Verbraucherorganisationen und Fachorganisationen.
Die Münchner Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller nannte die Wurstprüfung ihr persönliches Highlight auf dem Oktoberfest. Außerdem stelle man so die Qualität der Würste für die Gäste sicher.
Seit 1953 gibt es die Wurstprüfung. Damit sollen nach Angaben der Stadt die in München hergestellten und auf den Markt gebrachten Wurstwaren auf einen hohen Stand gebracht und die Qualität gesichert werden.
